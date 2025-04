Alckmin: Fomos incluídos na tarifa menor, mas não achamos justo isso

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira, 3, que apesar de o Brasil ter sido atingido com a menor alíquota, de 10%, no "tarifaço" anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a medida é ainda ruim e injusta. Ele elogiou a aprovação do projeto de lei (PL) da Reciprocidade pelo Congresso, mas disse que o governo não pretende usar essa legislação.

"Não pretendemos usá-la, o que queremos fazer é diálogo e negociação", disse em entrevista ao Blog do Magno. O PL da reciprocidade aprovado pelo Congresso estabelece critérios para que o Brasil responda a "medidas unilaterais" adotadas por países ou blocos econômicos que afetem a competitividade internacional do País.

Alckmin afirmou que o Brasil não considera justa a medida anunciada pelos EUA. Na semana que vem, segundo ele, haverá uma reunião para negociações entre as equipes técnicas. "Dos 10 produtos que mais compramos dos Estados Unidos, em oito a alíquota de importação é zero. O Brasil não é problema. Por isso fomos incluídos na tarifa menor, mas não achamos justo isso", disse.