Apple perde coroa de empresa mais valiosa após impacto de tarifas de Trump sobre ações

A Apple perdeu a coroa de empresa mais valiosa do mundo. O título passou a pertencer à Microsoft, após o fechamento da Bolsa de Nova York desta terça-feira, 8.

As ações da Apple caíram 5% no dia e perderam 23% desde o anúncio da tarifa recíproca da semana passada. Isso coloca a capitalização de mercado da Apple em US$ 2,59 trilhões. A Microsoft, com queda de apenas 7% no mesmo período, fechou terça-feira com uma capitalização de mercado de US$ 2,64 trilhões.

As duas empresas disputaram a primeira posição algumas vezes nos últimos cinco anos. Mas o valor de mercado da Apple tem estado solidamente à frente do da Microsoft desde meados de 2024, quando o preço das ações da gigante do software começou a cair devido às preocupações sobre seus gastos explosivos com inteligência artificial.