Foi o mais rico do mundo por algumas horas; perdeu US$ 6,8 bi em 18 dias

Mark Lennihan/AP Jeff Bezos virou bilionário em 1998, após a Amazon entrar para a Bolsa de Nova York

O fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos, alcançou o posto de homem mais rico do mundo pela primeira vez em 27 de julho, com uma fortuna estimada em US$ 90,6 bilhões (R$ 288 bilhões). Desde então, ele acumula uma perda de US$ 6,8 bilhões (R$ 21,6 bilhões) em seu patrimônio, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista "Forbes".

Nesta segunda-feira (14), a fortuna de Bezos era estimada em US$ 83,8 bilhões (R$ 266,4 bilhões) pela revista.

Com a perda, o fundador da Amazon caiu para o terceiro lugar na lista de bilionários da "Forbes", atrás do cofundador da Microsoft Bill Gates (US$ 90 bilhões ou R$ 286 bilhões) e do dono da rede de moda Zara, o espanhol Amâncio Ortega (US$ 84,2 bilhões ou R$ 267,6 bilhões).

Ações da Amazon caíram

Os rankings de bilionários calculam a fortuna dos empresários com base na participação que eles têm em empresas listadas nas Bolsas de Valores. Como as ações variam diariamente, o mesmo acontece com suas fortunas. Por isso, os ricaços podem mudar de posição no ranking ao longo do dia.

Foi justamente a desvalorização das ações da Amazon que causou as perdas de Bezos.

No dia 27 de julho, as ações da companhia atingiram o valor recorde de US$ 1.083 (R$ 3.442), multiplicando a fortuna de Bezos e colocando-o no posto de mais rico do mundo. Essa liderança, porém, durou apenas algumas horas, mas depois foi recuperada por Bill Gates.

Na tarde daquele dia, a Amazon anunciou uma queda de 77% no lucro do segundo trimestre. Esse e outros resultados financeiros aquém do esperado por analistas de mercado e investidores fizeram com que os preços das ações caíssem.