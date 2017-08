Novo pacote de privatização inclui aeroporto de Congonhas e Casa da Moeda

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (23) um pacote de privatização que inclui 57 projetos, entre eles o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Casa da Moeda, que fabrica o dinheiro, e a Lotex, responsável pela "raspadinha". A lista inclui 14 aeroportos, 15 portos e 2 rodovias.

A medida foi aprovada nesta quarta-feira (23) pelo conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), grupo que inclui o presidente Michel Temer, vários ministros, além dos presidentes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Segundo o governo, a previsão é arrecadar R$ 8,5 bilhões com as concessões e gerar R$ 19,4 bilhões em investimentos no longo prazo.

14 aeroportos

O pacote prevê a privatização total de 14 aeroportos.

A previsão do PPI é licitar os aeroportos no terceiro trimestre do ano que vem. No mesmo prazo, a ideia é concluir ainda a venda das participações minoritárias da Infraero nas concessões de Guarulhos (SP), Brasília (DF), Confins (MG) e Galeão.

O interesse do governo é leiloar Congonhas separadamente, e os demais aeroportos divididos em três blocos. O bloco do Nordeste incluirá os aeroportos de Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). O bloco do Mato Grosso incluirá os terminais de Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Alta Floresta. Um outro bloco reunirá os aeroportos de Vitória (ES) e Macaé (RJ).

Eletrobras na lista

A privatização da Eletrobras, anunciada pelo governo na segunda, também foi incluída no pacote. O conselho diz que "haverá emissão de papéis da empresa sem subscrição da União, que será diluída e perderá o controle acionário".

Na área de energia elétrica, foram incluídas a concessão da usina hidrelétrica de Jaguara (MG), que deve ocorrer ainda no terceiro trimestre deste ano, além de 11 lotes de linhas de transmissão, que devem ser leiloados no quarto trimestre de 2017.

Blocos no pré-sal

Na área de óleo e gás, a terceira reunião do PPI aprovou a terceira rodada de blocos no pré-sal, a ser realizada no quarto trimestre deste ano e a 15ª rodada de blocos para exploração e produção.

Outros projetos

Outros equipamentos e empresas que devem ser vendidos são:

Casa da Moeda,

Lotex, o braço da Caixa Econômica Federal para loterias instantâneas (a "raspadinha");

Usina hidrelétrica de Jaguara, da Cemig;

11 lotes de transmissão de energia elétrica.

Rodovias BR-153 GO-TO e BR-364 RO-MT.

Codesa (Companhia de Docas do Espírito Santo).

Blocos de produção de petróleo.

Blocos no pré-sal.

(Com Reuters)