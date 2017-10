Assaltos deixam cidades pequenas sem bancos; ex-agência vira pasto de bodes

Beto Macário/UOL Carneiros e bodes pastam em frente a agência abandonada em Major Isidoro (AL)

Os rotineiros ataques a agências bancárias no país têm causado prejuízo não só às empresas. Quando o alvo é justamente o único banco de uma cidade, os moradores passam a ter dificuldades para fazer operações simples, como sacar o dinheiro da aposentadoria.

Em Major Isidoro, no sertão alagoano, a única agência bancária está fechada desde 14 de março, quando a sede do Banco do Brasil foi explodida por bandidos para roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Passados mais de sete meses, o local ainda está fechado, sem obras, e serve apenas de pastagem para bodes e carneiros.

Leia também:

Em 25 de setembro, o pequeno posto de atendimento com caixas eletrônicos do Bradesco também foi explodido. Hoje encontra-se fechado.

Beto Macário/UOL Posto do Bradesco também foi fechado no centro de Major Izidoro após ataque

Fila na porta da lotérica e falta de dinheiro

O problema atinge quem precisa fazer saques rotineiros, como os aposentados. A saída é buscar um dos três pontos que atuam como correspondentes bancários --mas que, segundo a população, nem sempre têm dinheiro disponível.

Beto Macário/UOL

Tem vezes que espero 10 dias para conseguir sacar [a aposentadoria]. É muito ruim.

José de França, 73, aposentado

Para quem tem pressa e não quer viajar, a solução é madrugar na porta da lotérica para conseguir sacar a aposentadoria.

Beto Macário/UOL

Meu padrasto chega à meia-noite do dia em que recebe para conseguir sacar o dinheiro. Se vier muito depois, pega fila e não consegue mais.

Graziela Gomes, 19

Comércio também reclama

A falta de um banco na cidade atrapalha a economia local e, no começo de outubro, comerciantes da cidade reuniram-se para tentar cobrar a reabertura do Banco do Brasil.

Beto Macário/UOL

A pessoa sai daqui e vai a outra cidade maior, onde saca o dinheiro e faz logo suas compras. Isso diminuiu demais as vendas daqui.

Edmilson dos Santos, 30

Ele é vendedor em uma loja de materiais de construção que fica bem em frente à agência do BB fechada.

Ele lucra levando gente de Uno a outras cidades

A falta de opção bancária em Major Isidoro (AL), porém, trouxe lucro para o autônomo Fagner Alcântara, 35. Ele usa seu Uno para levar moradores até cidades próximas, como Arapiraca ou Batalha, onde há bancos disponíveis.

Beto Macário/UOL

Em época de pagamento, faço de quatro a cinco viagens seguidas. É bom para mim porque consigo um extra.

Fagner Alcântara, 35, autônomo

De cada 10 cidades, 4 não têm banco

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), existem hoje no país 22 mil agências bancárias em 3.408 dos 5.570 municípios brasileiros. Os demais (2.162 municípios, ou 38,82% do total) têm apenas postos ou correspondentes bancários. Ou seja, de cada dez municípios, praticamente quatro não têm nenhuma agência bancária.

Além disso, há os casos de cidades que tinham agências, mas que ficaram sem após ataques de bandidos. A Febraban e a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) disseram não ter dados sobre quantas agências ou postos de atendimento estão fechados por esse motivo.

Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada, em 2016 foram 2.082 ataques a banco. Boa parte deles acontece com uso de explosivos, o que causa danos às estruturas dos prédios.

BB não dá prazo para reabrir em Major Isidoro

Em resposta ao UOL, o Banco do Brasil informou que "várias dependências tiveram suas estruturas comprometidas em razão das ações criminosas", mas não informou o total de prédios fechados. "Em alguns casos, agências e postos são autorizados a manter apenas o atendimento do ambiente negocial, após avaliação pelas áreas de segurança e engenharia do BB", informou o banco em nota.

Beto Macário/UOL Agência do BB em Major Izidoro (AL) foi fechada e rua foi isolada por segurança

O banco não apresentou prazo para recuperação e reabertura da agência de Major Isidoro.

"A recomposição estrutural de pontos de atendimento é um processo oneroso. O BB precisa cumprir requisitos legais para licitação de contratação de projetos arquitetônicos e de engenharia, para realização de obras. É preciso adquirir todo o mobiliário e equipamentos, inclusive de segurança, necessários ao seu funcionamento. Além disso, há de se considerar o prazo necessário para a realização das respectivas obras de recomposição", informou.

Como alternativa, o banco sugere que os clientes usem os correspondentes bancários, Banco Postal, casas lotéricas e a rede "Banco 24 Horas".