Bolsa Família de agosto foi antecipado por decisão do Governo hoje (15)?

Os pagamentos relativos a agosto no escopo do programa Bolsa Família têm previsão de início na segunda quinzena do mês. Não há informações de antecipação nos valores. Conforme o calendário estabelecido, os depósitos serão iniciados nesta sexta-feira, 18 de agosto, com conclusão prevista para 31 de agosto. Os montantes serão distribuídos de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.