Brasileiro mantém contas em 4 bancos ao mesmo tempo, diz pesquisa do Google

Número subiu em dois anos de 2,6 bancos em média para 4,3 bancos. O dado anterior é de uma pesquisa do Google realizada em setembro de 2021 e divulgada em 2022. O novo estudo foi realizado entre abril e maio de 2023. A pesquisa ouviu 2.500 brasileiros bancarizados de todas as classes sociais e regiões do país.