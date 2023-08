Bolsa Família agosto foi antecipado por decisão do Governo pra amanhã (17)?

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, realização do acompanhamento pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até sete anos e adesão ao calendário nacional de vacinação. É fundamental informar a condição de beneficiário do programa ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde.