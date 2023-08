'Vendemos autoestima': brasileiro comanda nos EUA a Tommy Hilfiger Watches

A Tommy Hilfiger Watches, marca de relógios de pulso que leva o nome do estilista norte-americano, tem um brasileiro no comando. Ricardo César Martins, 44, executivo com passagens por Parmalat e Whirlpool, estabeleceu sua carreira nos Estados Unidos, onde chegou há 15 anos com o propósito de ter uma carreira global. Ele subiu degraus na hierarquia da empresa ao longo de quatro anos até assumir a presidência, em 2019.