Pix: BC admite vazamento de dados; recurso limitou exposição de usuários

Segundo o BC, as 238 chaves expostas correspondem a "0,00004% das mais de 630 milhões cadastradas" e eram de "responsabilidade" da Phi Serviços de Pagamentos S.A.

Quem foi afetado pela brecha de segurança será notificado "exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento", ou seja, o BC e demais instituições não usarão outros meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, SMS, e-mails ou ligações.

O BC informou ainda que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.