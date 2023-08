Bolsa Família de agosto: quem recebe hoje e amanhã? Foi antecipado?

O cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família referentes ao mês de agosto já está em andamento, sem antecipações. Com início no dia 18, sexta-feira, os repasses continuam até o dia 31 deste mês, considerando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário como fator determinante para a ordem de recebimento.

Segue abaixo o calendário detalhado de pagamento do Bolsa Família para agosto: