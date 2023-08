Calendário Bolsa Família de agosto 2023: veja datas de pagamento

Os pagamentos referentes ao mês de agosto do programa Bolsa Família tiveram início na última sexta-feira (18), e seguem até o dia 31 deste mês. O cronograma estabelecido para os repasses leva em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, prevendo uma distribuição gradual dos recursos ao longo do período.

Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família para agosto, de acordo com o último dígito do NIS: