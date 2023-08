Bolsa Família de agosto: quem recebe hoje e amanhã? Foi antecipado?

Os pagamentos referentes ao mês de agosto do programa Bolsa Família foram iniciados no dia 18 de agosto e continuam hoje (23), de acordo com o cronograma preestabelecido. Este cronograma é adaptado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, garantindo a finalização das transferências até o último dia do mês, 31 de agosto.

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto: