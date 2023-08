PagBank lucra R$ 415 milhões no 2° tri e chega a 29,5 milhões de clientes

A carteira de crédito alcançou R$ 2,6 bilhões. A empresa concedeu crédito em produtos com garantia e baixo risco, que já representam mais de 50% do total. Esses produtos têm inadimplência em torno de 1%, o que reduz o risco.

O número de clientes ativos aumentou. Eles fazem uso da conta digital para pagamentos, transações, usam o cartão de crédito e débito, contratam seguros ou empréstimos, além de outros serviços.

Alexandre Magnani

Expectativas para o futuro

PagBank passou por otimização do negócio. Enquanto as taxas de juros estavam em alta e estáveis a um patamar alto, de 13,75%, a empresa focou em ajustar preços e transformar sua área de prevenção a fraudes, para reduzir as perdas com esses riscos.

Com queda da taxa Selic, banco digital vê oportunidade de crescimento. O novo ciclo já começou no início do mês, quando o BC cortou a taxa para 13,25%. "Agora temos uma grande oportunidade de iniciar um ciclo de crescimento bem amplo, com o lançamento de novos produtos e serviços financeiros, que vão pegar tração. Também teremos uma retomada do crescimento de pagamentos", diz o CEO.

Comércio deve voltar a crescer. Com a queda da taxa de juros, o consumo vai ser estimulado e as dívidas ficarão menos pesadas, o que ajuda o varejo em geral. Assim, os pagamentos físicos e digitais vão continuar crescendo, acredita o banco digital. "Esperamos ter um segundo semestre muito forte, tanto para nós quanto para a indústria", afirma o CEO.