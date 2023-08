Salário mínimo 2024: qual a previsão de valor e quando começa?

O governo Lula (PT) tem buscado reformar a política de reajuste do salário mínimo no Brasil. Após ter aumentado o valor do mínimo para R$ 1.320 em maio deste ano, uma nova proposta de lei foi encaminhada ao Congresso Nacional visando uma política anual de valorização a partir de 2024. No entanto, a proposta ainda se encontra em fase de análise na Câmara dos Deputados e não há um cronograma definido para sua votação.

De acordo com os termos do projeto, caso seja aprovado, o reajuste anual do salário mínimo passará a ser calculado de forma diferente. Será levada em conta a inflação do ano anterior medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) somada ao PIB (Produto Interno Bruto) consolidado de dois anos antes.

Contudo, exceções são estabelecidas. Se o PIB de dois anos antes apresentar resultado negativo, o reajuste será baseado apenas na inflação. Isso implica uma mudança no processo de negociação entre o governo e o Congresso.