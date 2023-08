Shein fecha acordo e vai vender produtos da Forever 21

Gigante chinesa comprou 1/3 da Sparc, que também controla marcas como Aéropostale e Reebok. Em contrapartida, o grupo se tornou acionista minoritário da Shein.

Clientes também poderão devolver peças da Shein nas lojas da marca de fast-fashion norte americana.

No ano passado, Forever 21 fechou todas as lojas no Brasil. A marca está em recuperação judicial nos EUA desde setembro de 2019, alegando a concorrência entre as lojas de rua e o e-commerce.

Marca chegou ao país em 2012 com frisson e filas enormes. Rede era conhecida por preços acessíveis e modelagens modernas.