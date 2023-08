Calendário Bolsa Família de agosto 2023: Veja datas de pagamento

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto teve início no dia 18 e segue com repasses até o dia 31. O cronograma de repasses é estabelecido de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário. Veja abaixo as datas de pagamento:

NIS final 1: 18 de agosto (já realizado);

NIS final 2: 21 de agosto (já realizado);

NIS final 3: 22 de agosto (já realizado);

NIS final 4: 23 de agosto (já realizado);

NIS final 5: 24 de agosto (já realizado);

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

O programa Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, ajustados conforme a situação de cada beneficiário: