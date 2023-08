Bolsa Família: calendário foi antecipado com pagamento amanhã (26)?

O Bolsa Família abarca seis categorias de benefícios distintas, a depender da situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 (valor por pessoa na família); Benefício Complementar (BCO): valor adicional destinado a famílias que não atingem R$ 600 com a soma dos benefícios, garantindo um mínimo por família; Benefício Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança de zero a sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): complemento de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz). Os pagamentos iniciarão em setembro; Benefício Extraordinário de Transição (BET): direcionado a casos específicos para assegurar que nenhum beneficiário receba menos do que o valor do programa anterior (Auxílio Brasil). O pagamento será mantido até maio de 2025.

Neste mês, está previsto também o pagamento do Auxílio Gás no montante de R$ 108, contemplando 5,63 milhões de famílias. O investimento oriundo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome totaliza cerca de R$ 608,54 milhões.

A fim de receber o Bolsa Família, as famílias devem atender a determinadas condições nas áreas de saúde e educação, incluindo a regularidade da frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, participação no acompanhamento pré-natal para gestantes, monitoramento do estado nutricional (peso e altura) de crianças de até sete anos e aderência ao calendário nacional de vacinação. No momento da matrícula escolar e da vacinação nas unidades de saúde, é imperativo informar que a família é beneficiária do programa Bolsa Família.