Calendário INSS de agosto: veja datas de pagamento da aposentadoria

O calendário de pagamento dos benefícios do INSS referentes ao mês de agosto já está disponível. As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, distinguindo entre aqueles que recebem até um salário mínimo e os beneficiários com renda superior ao piso nacional.

Para verificar a data de pagamento, é necessário conferir o número final do cartão de benefício, excluindo o último dígito verificador após o traço. Para beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão habitual.

Calendário de pagamentos do INSS em agosto