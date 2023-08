Concessão de 473 km no Paraná: Governo Lula faz hoje 1º leilão de rodovias

É o primeiro leilão de rodovias feito pelo governo Lula (PT). É também o primeiro certame a incluir rodovias estaduais e federais, o primeiro da nova modelagem proposta pelo Ministério dos Transportes e o primeiro do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Rodovias ligam o Porto de Paranaguá (PR) à Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai. Também há trechos na região metropolitana de Curitiba. As concessões foram entregues pelo estado há cerca de um ano e meio e, no momento, não há nenhuma empresa responsável pelas vias.

Vencerá a disputa quem garantir o menor valor da tarifa de pedágio. Nos trechos do lote, já existem 5 praças que deverão ser restauradas e modernizadas. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), disse na quarta-feira (23) que duas grandes empresas se habilitaram para o leilão.

Concessão prevê investimento de R$ 13,1 bilhões neste lote. Deste valor, R$ 7,9 bilhões serão destinados às despesas de capital, relacionadas principalmente a expansão e melhoria de capacidade das vias. Já os custos operacionais, referentes a serviços como pontos de descanso para caminhoneiros e balanças de pesagem, por exemplo, devem somar cerca de R$ 5,2 bilhões.

Benefícios incluem 344 km de obras de duplicação e 81 km de faixas adicionais, segundo o governo. Também estão previstos 38 km de terceiras faixas e 41 km de vias marginais, além de 11 passarelas e 60 paradas de ônibus.