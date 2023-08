Bolsa Família 2023: pagamento será antecipado para todos nesta semana?

Os pagamentos relativos ao mês de agosto do programa social Bolsa Família já estão em andamento, tendo sido iniciados no dia 18 e previstos para seguir até o término desta semana. A distribuição dos pagamentos é organizada de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, com o prazo final estabelecido para o dia 31 de agosto.

Confira abaixo o cronograma detalhado das datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto: