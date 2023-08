Bolsa Família de agosto: quem recebe hoje e amanhã? Foi antecipado?

O programa Bolsa Família iniciou os pagamentos referentes a agosto no dia 18 e os depósitos seguirão ocorrendo ao longo da semana, sem antecipações. A sequência de pagamentos é estabelecida com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, com a distribuição dos repasses programada até quinta-feira (31).

Veja as datas de pagamento do Bolsa Família para agosto: