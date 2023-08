Calendário INSS de agosto: veja datas de pagamento da aposentadoria

Confira a seguir as datas agendadas para os pagamentos do INSS referentes ao mês de agosto, divididas de acordo com o valor do benefício:

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto (já efetuado);

Final 2: 28 de agosto;

Final 3: 29 de agosto;

Final 4: 30 de agosto;

Final 5: 31 de agosto;

Final 6: 1º de setembro;

Final 7: 4 de setembro;

Final 8: 5 de setembro;

Final 9: 6 de setembro;

Final 0: 8 de setembro.

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de setembro;

Finais 2 e 7: 4 de setembro;

Finais 3 e 8: 5 de setembro;

Finais 4 e 9: 6 de setembro;

Finais 5 e 0: 8 de setembro.

Extrato do INSS

Os beneficiários têm a possibilidade de verificar o extrato do INSS por meio do aplicativo oficial do INSS e do portal "Meu INSS". Para acessar, basta utilizar a conta Gov.br, que é a credencial única para os serviços online do governo federal.