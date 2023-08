'Não acreditamos nessa história da floresta intacta', diz Natura

Atuação da Natura na Amazônia. A empresa explora bioativos da floresta, como o Tucumã, e isso ajuda a gerar renda para as populações locais, o que leva à preservação da floresta, diz. Segundo Leão, hoje mais de 10 mil famílias atuam com a Natura nessa frente. Isso gera a preservação de cerca de 2 milhões de hectares da Amazônia hoje, e a expectativa é chegar a 3 milhões em 2030, diz o executivo.

É preciso ver ações concretas na política ambiental do governo Lula. Sobre o governo Lula, o executivo disse que vê como positiva a volta do debate sobre temas como inclusão e meio ambiente e também a volta do Brasil à cena internacional. Mas diz que ainda é preciso ver ações concretas. Ele defende, por exemplo, uma política para devolução de terras para populações originárias.

Impacto ambiental das decisões de negócio. O executivo falou que isso acontece por exemplo na hora de decidir sobre a forma de transporte dos produtos. Também pode levar a vender menos um determinado item ou escolher uma matéria-prima mais cara. A demanda por produtos de pitanga, por exemplo, era maior do que a disponibilidade da pitanga orgânica. A Natura optou por manter só o ingrediente orgânico e deixou parte das vendas na mesa. A empresa também só usa álcool orgânico, mais caro, mas menos poluente que o tradicional.

Natura investe em serviços financeiros. O executivo falou sobre o Natura&Co Pay, plataforma de serviços financeiros que a empresa criou para atender suas consultoras. O serviço já é usado por 600 mil consultoras e movimentou R$ 26 bilhões em 2022. Segundo Leão, as consultoras que usam o Natura &Co Pay são 10% mais produtivas e 30% menos inadimplentes. A ideia é, com o tempo, passar a ofertar também seguros e empréstimos às consultoras.

Exploração de petróleo na foz do rio Amazonas