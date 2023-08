Piso da enfermagem foi pago nesta segunda-feira (28) após decisão? Veja

Tanto os profissionais vinculados diretamente ao Ministério da Saúde quanto aqueles em âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal estão programados para receber pagamentos retroativos a partir de maio de 2023, incluindo também o pagamento do décimo terceiro salário.

No contexto do Ministério da Saúde, o depósito efetuado em agosto compreende os meses de maio e junho, adicionalmente à parcela referente a julho. De agora em diante, o Ministério da Saúde seguirá um cronograma para a distribuição das parcelas até o mês de dezembro.

Os trabalhadores do setor público serão contemplados com nove parcelas, incluindo pagamentos retroativos a partir de maio, além do recebimento do décimo terceiro salário. Para assegurar o cumprimento do piso, o governo federal alocará um total de R$ 7,3 bilhões.

No setor privado, por outro lado, ainda não há um prazo definido para o começo do pagamento do piso da enfermagem. Isso ocorre porque, primeiramente, é necessário que se desenrole a negociação proposta pelo STF para a fixação do valor e a forma de pagamento.

Quais os valores fixados pelo piso da enfermagem?

Seguindo as diretrizes da Advocacia-Geral da União (AGU), o cálculo do piso salarial é realizado com base no vencimento básico e nas gratificações de caráter geral fixas, excluindo as de natureza pessoal.