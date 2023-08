Sócios da 123milhas faltam a depoimento na CPI e alegam falta de 'agenda'

Depoimento foi adiado para amanhã. Aureo Ribeiro afirmou que deferiu o pedido e remarcou a oitiva para esta quarta-feira (30), às 18h. Caso os depoentes se eximam de comparecer novamente, "não restará outra alternativa para essa CPI a não ser recorrer à condução coercitiva", declarou o presidente da CPI.

Com dívidas de R$ 2,3 bilhões, 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial. A empresa entrou nesta terça-feira com o pedido na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, cidade onde a companhia é sediada. A solicitação também engloba as empresas HotMilhas e Novum, ligadas à 123milhas. A empresa também solicitou a suspensão imediata, por um período inicial de 180 dias, das ações judiciais de cobrança movidas contra ela.

Decisão do STF

A ministra Cármen Lúcia decidiu ontem que os sócios da 123milhas são obrigados a comparecer à CPI das Pirâmides Financeiras. Cármem Lúcia declarou que os sócios podem ficar em silêncio durante o depoimento "exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar".

Eles chegaram a recorrer ao STF para que fossem liberados de depor na comissão parlamentar de inquérito.

Na decisão, Cármen Lúcia justificou que "não há razão jurídica a sustentar o pleito liminar apresentado nestes termos". "Na condição de convocados como testemunhas, os pacientes têm o dever de comparecimento", argumentou a ministra.