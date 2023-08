Falha de equipamento em usina desencadeou apagão, diz diretor do ONS

Em reunião na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, Ciocchi afirmou ainda que não houve "falha de informações" prestadas por agentes sobre o desempenho técnico de equipamentos que teriam contribuído para o apagão.

A falha inicial começou no Ceará, na linha Quixadá-Fortaleza: "O chamado evento zero foi uma abertura de linha no Ceará, ligando Quixadá a Fortaleza. Esse desligamento não foi a causa do fenômeno, pois o sistema Brasileiro tem a capacidade de resistir a uma perda simples dessa natureza", disse.

O apagão

Ao todo, 25 estados mais o Distrito Federal foram atingidos pelo apagão. Apenas Roraima, que não é interligada ao SIN (Sistema Interligado Nacional), não foi afetada.

Segundo o governo, a situação foi normalizada completamente pouco mais de seis horas após o início do apagão.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) informou no dia 15 que a ocorrência no SIN provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, "com abertura das interligações entre essas regiões". A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada (proposital) justamente para evitar a propagação do problema.