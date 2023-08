Bolsa Família de agosto: quem recebe hoje e amanhã? Foi antecipado?

Os repasses correspondentes ao mês de agosto do programa Bolsa Família deram início no dia 18 e prosseguem ao longo desta semana, sem antecipações. O cronograma de pagamentos varia conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, estendendo-se até esta quinta-feira (31).

Abaixo estão listadas as datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto, considerando o último dígito do NIS: