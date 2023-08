R$ 7,1 bi 'esquecidos': veja como consultar valores a receber

Nesta segunda-feira (28), o chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes, divulgou que uma pessoa realizou um saque no valor de R$ 2,8 milhões a partir dos recursos "esquecidos" nos bancos, por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR).

Essa retirada estabelece um novo recorde, representando a maior quantia já resgatada por um indivíduo diretamente pelo sistema, sem considerar valores devolvidos através de contato direto com as instituições financeiras. No âmbito das pessoas jurídicas, o recorde anterior permanece com R$ 3,3 milhões.

O Banco Central informou que existe ainda a possibilidade de resgate de mais de R$ 7 bilhões por meio deste sistema. Números significativos de brasileiros, totalizando cerca de 36,5 milhões de pessoas físicas e 2,8 milhões de pessoas jurídicas, possuem fundos negligenciados em instituições bancárias.