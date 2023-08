Salário mínimo 2024: qual a previsão de valor e quando começa?

Em relação ao valor previsto para o salário mínimo em 2024, a falta de indicadores consolidados dificulta uma previsão precisa. Não obstante, projeções já estão em curso. Fontes ligadas ao governo Lula revelaram que há uma projeção de atingir R$ 1.421 no próximo ano.

Este número é fruto da aplicação da fórmula delineada no PL em análise. Neste contexto, a taxa positiva de 2,9% registrada no PIB de 2022 desempenha um papel crucial na estimativa.

É digno de nota que a proposta orçamentária encaminhada pelo governo ao Congresso para 2024 estabelece um valor de R$ 1.389 para o salário mínimo, sem incorporar a nova política de valorização. Caso a projeção de R$ 1.421 se concretize, os gastos governamentais aumentariam substancialmente, ultrapassando os R$ 45 bilhões.

Apesar de todas as projeções e planos, a efetivação do novo cálculo encontra-se sujeita a trâmites legislativos. O PL proposto pelo governo estabelece que as novas diretrizes entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2024. No entanto, a aprovação nas duas Casas do Congresso Nacional permanece como um pré-requisito.

O deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, apresentou uma solicitação para votação em regime de urgência no final de junho, mas a aprovação ainda não foi concedida.