'Competição desleal' da Shein prejudica varejistas e lojistas, diz Ablos

Em entrevista a site, CEO da Shein sugeriu às varejistas tradicionais "trocarem modelo de negócio". Marcelo Claure disse ao "Faria Lima Journal" que a Shein "é a única empresa no mundo, com a capacidade de fabricar e vender o produto em sete dias". A Shein anunciou que pretende ampliar sua produção no Brasil e que aposta na logística para manter o mesmo valor dos produtos.

Logística não é um problema para varejistas brasileiras, diz Ablos. Francis destaca que o varejo brasileiro não tem problemas em entregar rápido. "Alguns disponibilizam o produto em um dia útil, mas não dá para ser competitivo com uma carga tributária de 92,4% sobre as mercadorias", diz, citando pesquisa do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo).

Desde a pandemia, empresários têm investido em tecnologia e no e-commerce. Para Mauro Francis, não é possível oferecer preços acessíveis, como os dos produtos vindos da China, apenas com uma boa logística. "A grande questão não é o modelo de negócio ou a logística, mas a quantidade de impostos que pesam para o setor", diz.

Isenção para comprar online de até US$ 50. Em julho, o governo instituiu o programa Remessa Conforme, que zerou o imposto federal de importação para compras online de até US$ 50. A Shein informou que aderiu ao programa. Segundo representantes do varejo, a medida oferece um tratamento diferenciado e uma tratação injusta entre entre as plataformas internacionais e as redes tradicionais. A Fazenda estima perda de R$ 35 bilhões até 2027 devido à isenção.

"Não temos problemas com a concorrência, desde que seja leal, que haja isonomia de impostos para podermos competir. O governo precisa entender que essa disparidade impacta tanto os grandes players como para os pequenos comerciantes, como essas plataformas trabalham no Brasil, pode gerar fechamento de lojas e desemprego."

Mauro Francis, presidente da Ablos