Após nova falta, CPI vai pedir condução coercitiva dos sócios da 123milhas

Hoje, um ofício foi expedido à Justiça solicitando a condução coercitiva dos sócios, segundo o presidente da CPI, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O parlamentar já havia antecipado ontem que, caso eles faltassem novamente, "não restaria outra alternativa".

O advogado dos sócios, Eugênio Pacelli, justificou, em um ofício enviado à CPI, que Ramiro e Augusto não poderiam comparecer hoje devido a uma reunião com o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A defesa vem informar que está agendada para esta tarde, às 18h30, uma reunião presencial no Ministério do Turismo, do qual seus constituintes participarão presencialmente, para prestar esclarecimentos ao ministro do Turismo, Celso Sabino, sobre os recentes fatos envolvendo a empresa 123milhas.

Trecho do documento, lido pelo presidente da CPI

A defesa enviou, também, uma documentação para comprovar o compromisso no Ministério do Turismo e afirmou ainda que os sócios só estão disponíveis a partir do dia 4 de setembro. "A documentação, em anexo, comprova o agendamento prévio do citado compromisso. Tão logo seja possível, a defesa informa que será apresentada à vossa excelência o respectivo comprovante da presença dos convocados no Ministério do Turismo".

Decisão desagradou CPI

O presidente da CPI afirmou que o ofício enviado pela defesa "causou estranheza" e que os sócios teriam agendado a reunião com o ministro para "fugir" do depoimento. "Eles abriram uma solicitação na agenda do ministro do Turismo para fugir desse depoimento. Não cabe outra medida a essa comissão que não seja a condução coercitiva. O ofício já foi expedido. Vamos adotar o mesmo modelo com outros depoentes, também pedindo que eles não possam se ausentar do país, até porque milhas não estão faltando", disse Aureo.