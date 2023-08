IGP-M cai 7,2% em 12 meses: Posso pedir para meu aluguel ficar mais barato?

O IGP-M é conhecido como inflação do aluguel porque costuma ser usado nos contratos de moradia. O indicador também é utilizado como indexador de contratos de empresas de serviço, como energia elétrica, telefonia, educação e planos de saúde.

Ele é o principal índice para reajustes de contratos de aluguel, mas não é o único. Com a disparada desse índice de inflação durante a pandemia, muitos contratos passaram a considerar o reajuste pelo IPCA, que mede a inflação oficial do país.

O IGP-M costuma ser o preferido do mercado imobiliário porque é divulgado dentro do mês de referência. O IGP-M é um índice calculado com base na variação de preços de produção, do consumidor e dos custos da construção civil. O indicador acumula queda de 5,28% no ano de 2023 (janeiro a agosto).

Todo aluguel vai baixar?

Depende do contrato. O dono do imóvel não é obrigado a aceitar a redução do valor do aluguel se o contrato fixar outro índice de correção. O IPCA, por exemplo, teve variação de 3,99% no acumulado em 12 meses até junho.

Importante lembrar que o reajuste do aluguel pode ser feito apenas no aniversário do contrato. Se você assinou o seu contrato em outubro do ano passado, por exemplo, o reajuste, seja ele qual for, só poderá ser feito em outubro de 2023.