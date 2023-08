Em votação apertada, Senado aprova projeto que beneficia governo no Carf

Orientaram contrariamente ao projeto as bancadas do PP, PL, PSDB, Republicanos e Novo. O Podemos liberou a bancada, ou seja, senadores poderiam escolher se votariam contra ou a favor da proposta.

O PP e o Republicanos votaram contra o texto em meio à demora de Lula em oficializar a entrada dos partidos no governo. O Palácio do Planalto discute desde julho uma reforma ministerial, mas os convites ainda não foram feitos formalmente.

Já o União Brasil, que tem três pastas no governo, entregou apenas três votos favoráveis entre os oito senadores da bancada. Votaram contra: Sergio Moro (PR), Mauro Carvalho Júnior (MT) e Márcio Bittar (AC). O senador Davi Alcolumbre (AP), aliado de Lula, não votou, porque está em missão oficial.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (BA), afirmou que já esperava a diferença de 7 votos no placar — o texto foi aprovado por apenas 34 votos contra 27. Questionado, o senador minimizou o resultado, disse que o tema "era sensível" e citou que vários senadores estavam ausentes, ou em missão oficial, ou em deslocamento.

Wagner também evitou atrelar a votação do PP e do Republicanos com a demora na indicação dos ministérios. Mas sinalizou que o cenário político, de alguma maneira, interfere nas sessões da Casa, "mesmo quando as negociações avançam".

O líder do PL, Carlos Portinho (RJ), reforçou que o governo terá dificuldade para conseguir emplacar propostas no Senado. Isso porque, com 34 votos, não conseguiria aprovar uma PEC (proposta de emenda à Constituição), por exemplo. Nesse caso, são necessários ao menos 49 votos dos81 senadores.