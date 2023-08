Bolsa Família de agosto: quem recebe hoje? Foi antecipado?

Os repasses referentes a agosto do programa Bolsa Família foram realizados a partir do dia 18 e se encerraram hoje (31). O calendário de pagamentos varia em conformidade com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, ajustando-se conforme essa numeração.

Segue abaixo o detalhamento das datas de pagamento do Bolsa Família para agosto, de acordo com os dígitos finais do NIS: