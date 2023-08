Calendário INSS de agosto: veja datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tornou público o calendário de pagamento dos benefícios referentes ao mês de agosto. As datas de pagamento são diferenciadas com base no valor do benefício, levando em conta se é até um salário mínimo ou se ultrapassa esse montante.

Para verificar a data exata em que o benefício será creditado, basta atentar para o último dígito do número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador posterior ao traço. No caso dos beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão rotineiro.

Dessa forma, considerando um exemplo em que um cartão de benefício possui o número 123456789-0, o dígito 9 representa a numeração final a ser considerada.