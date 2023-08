Governo Lula publica decreto que autoriza Lotex no Brasil

A proposta, que a princípio teria motivação inclusiva e de promoção da empregabilidade, gerou repercussão negativa e foi considerada retrógrada e capacitista por diversos setores da sociedade.

O texto prevê a abertura de uma licitação para empresas venderem a raspadinha.

A Fazenda prevê arrecadar cerca de R$ 3 bilhões ao ano com a Lotex. Enquanto a licitação não for concluída, a Caixa Econômica Federal poderá vender as raspadinhas.

Nova Lotex

Atualmente não tem raspadinha no Brasil. O produto era vendido pela Caixa, mas em 2016 entrou no Plano Nacional de Desestatização. O primeiro leilão deveria ter acontecido em junho de 2018, mas não houve interessados.

Em 2019, o governo Bolsonaro mudou as condições para atrair interessados. Naquele ano, um consórcio internacional arrematou a concessão para explorar o serviço de loteria instantânea, oferecendo o lance mínimo no leilão na B3. No entanto, o processo de concessão travou por falta de entendimento entre o consórcio e o governo — entre os problemas estava a falta de um acordo para ceder a rede lotérica para a venda dos bilhetes. O consórcio se retirou o processo.