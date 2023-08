Salário mínimo 2024: qual a previsão de valor e quando começa?

Contudo, o valor exato do salário mínimo para 2024 ainda permanece indefinido devido à dependência desses indicadores que serão consolidados posteriormente. Há, no entanto, estimativas sendo feitas.

Fontes dentro do governo Lula revelaram que existe a projeção de que o salário mínimo possa atingir R$ 1.421 no próximo ano, seguindo a fórmula presente no projeto de lei em análise. Nessa estimativa, a variação positiva do PIB de 2,9% observada em 2022 também foi considerada.

A proposta orçamentária do governo para 2024 já apresenta um valor de R$ 1.389 para o salário mínimo, sem incorporar a nova política de valorização. Caso a projeção se concretize e o salário mínimo alcance R$ 1.421, como previsto, o governo enfrentaria um aumento de mais de R$ 45 bilhões em suas despesas.

Quanto ao cronograma, o projeto de lei estabelece que o novo cálculo entraria em vigor já a partir de 1º de janeiro de 2024. Entretanto, a proposta necessita ainda de aprovação nas duas Casas do Congresso Nacional.

O deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, já propôs um requerimento para votar o projeto em regime de urgência no final de junho, porém, essa solicitação aguarda aprovação.