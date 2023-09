Lula diz que não conversa com Campos Neto: 'Deve falar com quem o indicou'

Esse cidadão, se conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou, e quem o indicou não fez coisa boa nesse país, a sociedade brasileira vai descobrir com o tempo.

Lula, no Ceará

O presidente afirmou que Campos Neto "precisa saber" que ele preside o Banco Central do Brasil, "não de outro país" e, portanto, "precisa baixar juros" para impulsionar a economia nacional.

"Como é que o empresário vai investir, fazer uma fábrica, um investimento qualquer, se vai pegar uma taxa de juros muito alto?", questionou, ao demonstrar descontentamento com o patamar da Selic. "Nós temos que ter dinheiro para investir. E dinheiro para ser investido a juros baratos. Então nós vamos continuar brigando [para diminuir os juros]", completou.

Ainda, Lula ressaltou que Campos Neto "precisa compreender que o dinheiro que existe nesse país precisa circular nas mãos de muita gente, porque se o dinheiro ficar parado na mão de poucas pessoas, é concentração de riqueza".

Lula também falou que "se o dinheiro for distribuído, gerará emprego, desenvolvimento, comércio, fábrica", que resultará no crescimento da economia e na diminuição da desigualdade. Ainda, ponderou que "não adianta apenas o PIB [Produto Interno Bruto] crescer, ele também precisa ser distribuído na sociedade, porque senão não tem sentido".

Em agosto, o BC diminuiu a taxa de juros pelo primeira em três anos, quando a Selic passou de 13,75% para 13,25% — mesmo assim, o Brasil ainda tem a maior taxa de juros do mundo.