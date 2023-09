Senado deve votar reforma tributária em outubro, diz Pacheco

Reforma tributária foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. Agora tema segue para votação do Senado, também em dois turnos. Caso os senadores façam mudanças no texto, ele volta para a Câmara.

Reforma é imprescindível, segundo Pacheco. "[Reforma] É muito importante, ela é imprescindível, eu diria, mas ela gerará efeitos ao longo do tempo no Brasil", afirma Pacheco.

Nosso desejo é [...] que a gente possa promulgar essa emenda constitucional ainda esse ano. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito e eu espero que aconteça. [Estou] Muito otimista.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

PIB é notícia positiva

PIB do segundo trimestre veio acima da expectativa. O PIB registrou alta de 0,9%, enquanto a expectativa do mercado era de que fosse de 0,3%. Pacheco afirma que resultado foi positivo. Campos Neto, presidente do BC, também havia dito que o PIB do segundo semestre foi uma "boa surpresa".

Economia em alta. "Teve uma reação muito positiva, uma perspectiva de aumento do PIB, o que indica uma aceleração da nossa economia", disse Pacheco.