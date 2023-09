Bilionários de SP têm R$ 509 bilhões; quantos são os ricaços no seu estado?

São Paulo lidera a lista da Forbes como o estado com mais bilionários do Brasil: são 105 pessoas que, juntas, somam patrimônio próximo de R$ 509 bilhões. No total, a lista da Forbes tem 280 posições.

Quem ocupa a ponta da lista é Eduardo Saverin, cofundador da Meta: com R$ 83,5 bilhões, ele é o segundo no ranking nacional e o primeiro na lista paulista.

Já a bilionária brasileira mais endinheirada não é paulista: Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, vive na Suíça. Ela nasceu na Grécia e foi naturalizada brasileira.