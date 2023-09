Preço de apartamento com apenas 1 quarto sobe mais que de imóveis maiores

A alta no preço é maior que a registrada em imóveis de 2, 3 e 4 dormitórios. No acumulado em 12 meses, o aumento médio foi de 4,75% para apartamentos de dois quartos, de 5,42% para unidades com três dormitórios e de 4,07% para imóveis com 4 ou mais dormitórios. A alta média no preço geral dos imóveis nas 50 cidades pesquisadas foi de 5,44% em 12 meses.

Esse tipo de moradia tem também preço de metro quadrado mais valorizado. O preço médio do m² de um apartamento com um só quarto ficou em R$ 10.125 em agosto. O valor é cerca de 30% maior que o do m² de apartamentos com dois quartos (R$ 7.721) e supera também o preço médio do m² de unidades com três quartos (R$ 8.301) e com quatro ou mais dormitórios (R$ 9.876). (veja quadro abaixo).

Em agosto, imóveis com um só quarto puxaram o índice para cima. O aumento nos preços médios de venda foi de 0,44%, com incremento mais expressivo nos preços de venda de imóveis com apenas um dormitório (+0,54%), contrastando com a alta de 0,35% no valor de unidades com dois dormitórios.

Balneário Camboriú (SC) segue com o m² mais caro do país. Em agosto, o preço médio de venda ficou em R$ 12.435. O estado de Santa Catarina tem quatro entre os dez municípios com o preço mais elevado para a compra de apartamentos em agosto, de acordo com o levantamento do FipeZAP+. Entre as capitais monitoradas, Vitória (ES) registrou o valor médio por metro quadrado mais alto (R$ 10.626), seguida por São Paulo (R$ 10.528), Florianópolis (R$ 10.448), Rio de Janeiro (R$ 9.929).

O índice acompanha os preços de anúncios de compra em 50 cidades do Brasil. O FipeZAP+ leva em conta somente os anúncios de apartamentos veiculados na internet, ou seja, o preço final do contrato pode variar para baixo ou para cima. O índice é elaborado em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).