Caixa vai liberar saque calamidade do FGTS a atingidos pelo ciclone no RS

A Caixa anunciou que vai liberar o saque do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) por calamidade para moradores dos municípios atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu:

A Caixa vai permitir que pessoas afetadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul resgatem até R$ 6.220 do FGTS, devido aos prejuízos causados pelo desastre natural.