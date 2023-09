Bancos, Correios, INSS: veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro

Bolsa de Valores

A B3 não realizará negociações neste feriado de 7 de setembro. Os negócios que envolvem o mercado de ações, renda fixa privada, Tesouro Direto, câmbio e demais contratos de juros retornam na sexta.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estarão fechadas nesta quinta-feira. O telefone 135 não estará disponível para atendimento humano, mas é possível utilizar os serviços automatizados nas opções do menu inicial na URA (Unidade de Resposta Audível). O instituto não informou se as unidades reabrirão na sexta.

Shoppings

Os shoppings centers abrem em horário especial. O funcionamento das unidades será de acordo com convenção coletiva estabelecida com o sindicato dos trabalhadores de cada cidade. Na sexta-feira, o horário volta ao normal.