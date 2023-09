Sócio da 123milhas pede desculpa em CPI e culpa mercado aéreo aquecido

A 123milhas informou que devolveria os valores desembolsados, mas em forma de vouchers. O sistema gerou reclamações porque o cliente entregou dinheiro e recebeu outra mercadoria. Além disso, houve casos de vouchers em valores inferiores.

A CPI quebrou o sigilo financeiro da 123milhas e a empresa entrou na Justiça para tentar derrubar esta medida. O pedido não foi acatado pela ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No ano passado, a empresa se tornou a maior agência de viagens online do Brasil, o que dá dimensão do número de clientes lesado. A estimativa é que sejam milhares.

O número pode aumentar porque não há definição de como ficará a situação de clientes que viajarão a partir de janeiro. O destino destas passagens será decidido pela recuperação judicial da 123milhas.

Madureira disse que cortou o investimento em marketing para fazer caixa e honrar as passagens vendidas. Segundo o Kantar Ibope Media, a agência online de viagens era a segunda maior anunciante do Brasil, tendo investido R$ 1,18 bilhão em propaganda no ano passado.

O sócio declarou que o número está errado e que seu irmão, Augusto Madureira, dará maior explicações quando for ouvido pela CPI. Os dois são sócios na empresa.