Uma empresa, muitos bilionários: como é companhia com 29 ricaços na Forbes

Os bilionários da Weg colocam Santa Catarina na terceira posição entre os estados com mais bilionários do Brasil (35, no total). São Paulo e Rio estão na primeira e segunda colocação, respectivamente.

A Weg é uma fabricante de equipamentos eletroeletrônicos com mais de 39 mil colaboradores e filiais em 37 países.

Como é a Weg?

Foi fundada em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Eles tinham habilidades como eletricista, administrador e mecânico, respectivamente.

Inicialmente, era chamada de Eletromotores Jaraguá — o nome Weg, adotado com o tempo, faz referência às iniciais dos fundadores. O capital inicial da empresa era de Cr$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros).

É uma fornecedora de sistemas elétricos industriais. Segundo o site da empresa, a companhia começou produzindo motores elétricos, mas ampliou suas atividades a partir da década de 1980. Desde então, passou a produzir componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.