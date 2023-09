Dólar blue, Coldplay e Qatar: Por que Argentina tem tantos tipos de câmbio?

A situação cambia tem relação direta com a forte inflação no país. Hoje, o país enfrenta uma inflação descontrolada, que passa de 110% nos últimos 12 meses, e uma crise de custo de vida que deixou quatro em cada 10 pessoas na pobreza. Mas já foi muito pior, passando de 2.000% há algumas décadas.

Como dólar é muito usado no país, tem forte impacto no câmbio e na inflação. O país depende muito de importações para sua indústria e, quando o dólar se valoriza, os preços dos produtos aumentam rapidamente. Além disso, as exportações, principalmente de commodities agrícolas, fornecem dólares ao país. Quando as exportações vão bem, há entrada de dólares no país; quando vão mal, o mercado cambial enfrenta pressões.

O país abriga várias taxas de câmbio, oficiais e ilegais. Em geral, esses câmbios diferentes têm como objetivo encarecer a saída de dólares do país. Por exemplo, um dólar caro desencoraja gastos com turismo no exterior ou compras de produtos de luxo. Por outro lado, taxas de câmbio com peso mais valorizado podem ser usadas para incentivar importações de itens essenciais, como energia e insumos industriais.

As alternativas são uma forma de buscar opções mais baratas. A diferença para a taxa oficial de dólar indica a intensidade das buscas por alternativas mais acessíveis às restrições e impostos das taxas oficiais.

Governo atual enfrenta pressão do FMI para unificar as taxas de câmbio. Mas teme gerar pressão adicional sobre inflação em período eleitoral, especialmente em preços de suprimentos essenciais. A questão cambial também é um ponto crucial de discussão entre os candidatos à presidência argentina. As eleições estão marcadas para o dia 22 de outubro.