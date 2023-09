Bilhões em patrimônio: Quem é o empresário listado na Forbes achado morto?

Binho apareceu na lista da Forbes, divulgada em dezembro de 2022, na oposição 205º, e havia subido na listagem da revista em comparação com outros anos. Ele tinha 64 anos e nasceu no Ceará.

O patrimônio de Binho é estimado em R$ 1,55 bilhão, segundo a revista Forbes.

O banqueiro é integrante da terceira geração de controladores do antigo BicBanco (Banco Industrial e Comercial), hoje CCB Brasil. A instituição bancária foi fundada no município de Juazeiro do Norte (CE) pelo pai de Binho, Humberto Bezerra, e o seu tio, o ex-governador cearense Adauto Bezerra (irmão gêmeo de Humberto).

O pai do empresário foi deputado federal e prefeito de Juazeiro do Norte nos anos de 1960, e eleito vice-governador do Ceará em 1970, além de presidente do BicBanco. Humberto Bezerra morreu em março de 2020, aos 93 anos, em decorrência de complicações após um procedimento cirúrgico.

O antigo BicBanco foi vendido ao Banco de Construção da China por R$ 1,62 bilhão no ano de 2013. Binho também foi o presidente de banco mais jovem do país aos 38 anos, informou o deputado federal Eunício Oliveira (MDB-CE).