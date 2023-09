Dependência externa do Brasil para vacinas é lamentável, diz União Química

Empresa exportou vacina contra a covid-19 para a Rússia. O empresário disse que a União Química chegou a produzir cerca de 2 milhões de unidades da vacina russa Sputnik V. Mas, como o imunizante não foi aprovado pela Anvisa, vendeu a produção para a Rússia. Ele diz que a empresa perdeu dinheiro por conta disso, mas que fez algo "fora da curva" ao assimilar a tecnologia da vacina russa no Brasil.

Faltam técnicos para agilizar aprovação de projetos desenvolvidos pela indústria. O empresário disse que o Ministério da Saúde precisa ampliar a equipe de técnicos da Anvisa, para agilizar a análise de projetos. Isso ajudaria no desenvolvimento do setor, diz. Marques reclama que a fila da Anvisa para aprovação de um medicamento desenvolvido no Brasil pode demorar anos, enquanto que um remédio desenvolvido em outro país às vezes consegue aprovação mais rápida.

Marques não descarta se candidatar novamente no futuro. Ele foi candidato a senador pelo Solidariedade em 2018, e é filiado ao PP. Segundo o presidente da União Química, o Brasil carece de mais empresários na política "para lutar pelo desenvolvimento industrial do país". O empresário também disse que Lula precisa governar para todos, fazer a máquina funcionar e que "o 8 de janeiro já passou".

Ele diz que ainda é cedo para avaliar a atual gestão do Ministério da Saúde. Sobre a atuação da pasta no governo Bolsonaro, Marques disse que o ex-presidente tinha uma posição pessoal contra a vacina da covid-19, mas que o ministério comprou e disponibilizou as vacinas disponíveis à época.

Você pode assistir à entrevista em vídeo no canal do UOL no YouTube ou ouvi-la no podcast UOL Líderes. Veja a seguir destaques da entrevista:

Produção de vacinas no Brasil