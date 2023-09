Credores aprovam plano de recuperação do Grupo Petrópolis, dono da Itaipava

Agora o documento deve ser homologado pela Justiça para entrar em vigor. A proposta do Grupo Petrópolis prevê o pagamento de dívidas na casa dos R$ 5,5 bilhões com continuidade das operações.

Em nota, o Grupo Petrópolis diz que o plano "permitirá a adoção de medidas necessárias para a readequação do endividamento e da estrutura de capital da companhia, permitindo a retomada dos investimentos e da produção nas suas fábricas e assegurando a geração de milhares de empregos diretos e indiretos".

O Grupo Petrópolis detém participação de 13% no mercado de cervejas do país e diz ser responsável por mais de 24 mil empregos diretos e 100 mil indiretos, além de ter recolhido aos cofres públicos mais de R$ 20 bilhões no período de 2018 a 2022.

O grupo alega crise de liquidez em função de forte redução de receita ligada à queda nas vendas, que recuaram de 31,2 milhões de hectolitros de bebidas vendidos em 2020 para 24,1 milhões de hectolitros em 2022.